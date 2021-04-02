О компании

Основной профиль агентства «Consult Partner Group of Companies» – миграционные услуги. В рамках сотрудничества с частными лицами и корпоративными клиентами мы предоставляем полное сопровождение по аутстаффингу и аренде иностранных сотрудников на взаимовыгодных условиях.

Ответственный подход к делу и солидный накопленный опыт позволяют нам долгие годы оставаться в числе лидеров рынка. О нас отзываются как о надежном партнере, знающем толк в подборе квалифицированных кадров из-за рубежа. Главная цель агентства «Consult Partner Group of Companies» – предоставить сотрудников, отвечающих каждому критерию заказчика. Мы очень тщательно и на высоком профессиональном уровне проводим отбор претендентов, чтобы гарантировать заказчику выполнение всех его требований.