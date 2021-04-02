О компании
Основной профиль агентства «Consult Partner Group of Companies» – миграционные услуги. В рамках сотрудничества с частными лицами и корпоративными клиентами мы предоставляем полное сопровождение по аутстаффингу и аренде иностранных сотрудников на взаимовыгодных условиях.
Ответственный подход к делу и солидный накопленный опыт позволяют нам долгие годы оставаться в числе лидеров рынка. О нас отзываются как о надежном партнере, знающем толк в подборе квалифицированных кадров из-за рубежа. Главная цель агентства «Consult Partner Group of Companies» – предоставить сотрудников, отвечающих каждому критерию заказчика. Мы очень тщательно и на высоком профессиональном уровне проводим отбор претендентов, чтобы гарантировать заказчику выполнение всех его требований.
Новости
Отзывы клиентов
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30.01.2020
Являюсь кадровым сотрудником на производстве, конечно, сейчас 50% всех рабочих - мигранты, поэтому очень много бумажной работы связано именно с их оформлением. Наплыв сейчас очень большой, поэтому проверять приходится каждый шаг. ...Подробнее
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21.01.2019
Нам на склад нужны были грузчики, взяли мигрантов. До этого с оформлением иностранцев не сталкивались, а проблемы начались практически сразу. Решили не рисковать, так как узнали, что за ошибки на компанию штрафы могут прилететь и ...Подробнее
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29.03.2018
В нашей сети отелей по понятным причинам работает много обслуживающего персонала из числа мигрантов. Когда я пришла в отдел персонала там была жуткая неразбериха и бардак. Убедила руководство обратиться к профессиональн...Подробнее
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19.03.2018
Работаем в сфере общественного питания. Имеем много иностранной рабочей силы. Долгое время наши работники не были оформлены официально. Но потом стало необходимостью решить вопрос с их легализацией. Наши спец...Подробнее
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15.03.2018
У нас в гостиничном бизнесе привлекается большое количество иностранного персонала прежде всего из стран СНГ. Вопрос оформления миграционной документации для нас стоит очень актуально. Так как сфера миграционного законо...Подробнее